15 Minuten gratis parken Fast jede zweite Brötchen-Taste an Troisdorfer Parkautomaten funktioniert noch nicht

Deshalb kann von den insgesamt 34 Parkschein-Standorten im Stadtgebiet ab sofort in der Innenstadt und in Sieglar über die Park-App an 16 Standorten mit 18 Automaten das 15-minütige, kostenlose Parken gebucht werden, teil die Stadt mit. Es handelt sich um drei Standorte entlang der Kölner Straße, zwei an der Wilhelmstraße, Von-Loe-Straße, Annonisweg, An der Feuerwache, Römerplatz und zwei Standorte am Pfarrer-Kenntemich-Platz in der Innenstadt und zwei Standorte an der Kerpstraße, einer Ecke Kerpstraße/Steinstraße, Larstraße und an der Christian-Esch-Straße in Sieglar.