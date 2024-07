Kommunalwahl 2025 René Wirtz will Troisdorfs neuer Bürgermeister werden

„Als Bürgermeister werde ich die Wertschätzung der Menschen in allen Lebensphasen in den Mittelpunkt meines Handelns stellen, alte Tugenden unserer einst so modernen Stadt wiederbeleben und endlich notwendige Modernisierungsschritte einleiten“, sagt er. Außerhalb der Politik engagiert sich Wirtz, der nach dem Abitur und Wehrdienst Rechtswissenschaften in Bonn studierte, in der Troisdorfer Institution „SoFa e.V.‘‘, die Familien sozialpädagogische Hilfe anbietet.