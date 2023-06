Mutmaßliches Opfer ist Gastronom in Troisdorf Witwe soll Schuldner ihres Ex-Mannes bedroht haben

In der Nacht auf den 22. April 2018 wurde ein Kölner Unternehmer in einem gemeinsam mit seiner Familie bewohnten Haus in Köln-Dünnwald von seinem damals 27-jährigen Stiefsohn im Streit mit einer Deko-Axt erschlagen. Der junge Mann hatte die Tat seinerzeit eingeräumt, er habe seine Mutter vor seinem betrunkenem Stiefvater beschützen wollen, hatte er in dem Verfahren vor dem Kölner Landgericht ausgesagt. Er wurde im Januar 2019 wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seit diesem Dienstag muss sich die Witwe des Opfers nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht verantworten. Sie soll versucht haben, gemeinsam mit einem Bekannten gewaltsam 25.000 Euro von einem Schuldner ihres Ex-Mannes einzutreiben.