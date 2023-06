Landgericht stellt Verfahren ein Witwe soll versucht haben, Schulden einzutreiben

Eigentlich sollte am Mittwoch vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ein Urteil im Fall einer Kölner Witwe gesprochen werden, die gemeinsam mit einem Bekannten versucht haben soll, einen Schuldner ihres verstorbenen Mannes gewaltsam zur Begleichung seiner Schulden zu zwingen. Nach dem Ende der Beweisaufnahme gab die Vorsitzende Richterin Steffi Johann To Settel dann aber einen entscheidenden Hinweis: Statt, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung komme eventuell auch nur eine Verurteilung wegen versuchter Nötigung infrage. Auf Anregung des Anwalts der Frau, Carsten Rubarth, und mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht schließlich mit Blick auf die geringe zu erwartende Strafe das Verfahren gegen eine Zahlung von 2500 Euro an die Kinderkrebshilfe vorläufig ein. „Letztlich war die Schuld meiner Mandantin – sofern überhaupt vorhanden – gering, ihre Forderung hingegen durchaus berechtigt“, sagte Rubarth dem GA nach der Verhandlung.