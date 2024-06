Woodcutter in Troisdorf „Axtwerfen ist wie Meditation“

Gabriel Reuter hält eine Axt locker in der rechten Hand, die zweite Axt hebt er mit der linken über den Kopf. Er visiert sein Ziel an, holt aus, und im nächsten Moment stecken die beiden kleinen Äxte in der Holzscheibe fest. Reuter dreht sich um und lächelt zufrieden. „Ganz einfach“, sagt er. Doch wenn seine Gäste versuchen, es dem 18-Jährigen nachzutun, klatschen die Äxte zunächst nur flach gegen das Holz und von da aus auf den mit Splittern übersäten Boden. Reuter hat natürlich etwas mehr Übung: Er darf sich „Axe Master“ nennen, zu deutsch Axtmeister oder sogar Axtchampion. In dieser Rolle tritt der junge Troisdorfer jedoch nicht bei den schottischen Highlandgames an, sondern unterrichtet im Happy Franky interessierte Junggesellinnen und Junggesellen, die das schon immer mal probieren wollten.