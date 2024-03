Ehemalige Arbeitersiedlung in Troisdorf Zeitreise in der Roten Kolonie

Als Christine Siefer zum ersten Mal in die Rote Kolonie in Troisdorf fuhr, machte ihr Herz beim Anblick der alten Häuser und Straßen einen Freudensprung. Damals wusste sie noch nicht, dass dieses Gefühl sie tief in die Vergangenheit, in die eigene Familiengeschichte und auch in die Zukunft führen würde.