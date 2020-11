Betrieb in Troisdorf kontrolliert : Zoll führt Kontrollaktion gegen Schwarzarbeit durch

Der Zoll führt am Dienstag eine Kontrolle durch - unter anderem in Troisdorf. Foto: Axel Vogel

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Der Zoll führt am Dienstag eine bundesweite Kontrollaktion in Sachen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Verstöße gegen den Mindestlohn durch. Am Morgen wurde ein Betrieb in Troisdorf kontrolliert.



Von Axel Vogel

Dieses Mal im Fokus stehen Unternehmen aus der Abfallentsorgungswirtschaft. Beteiligt an der Kontrollaktion ist erneut der Kölner Zoll, der Betriebe im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn unter die Lupe nehmen wird.

Wie Jens Ahland, Sprecher des Kölner Zolls, vorab erklärte, werden seine Kollegen ein besonderes Augenmerk auf das Thema Mindestlohn legen. „Denn durch eine besondere Tarifvereinbarung, die Anfang des Jahres zwischen den Tarifparteien ausgehandelt wurde, gelten in der Abfallentsorgungswirtschaft höhere Mindestlöhne, als in den anderen Branchen“, so Ahland.