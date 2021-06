Züge in Richtung Köln : Bahnverkehr in der Region nach Unwettern gestört

Bahnverkehr in der Region nach Unwettern gestört

Züge in Richtung Köln

Wegen Aufräumarbeiten nach dem Unwetter vom Wochenende kommt es bei den Zügen in Richtung Köln zu Teilausfällen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Troisdorf Nach den Unwettern am Wochenende kommt es in der Region zu Teilausfällen im Bahnverkehr. Betroffen sind die Strecken zwischen Troisdorf und Herchen sowie zwischen Hennef und Herchen.

Der Bahnverkehr zwischen Troisdorf und Herchen sowie zwischen Hennef und Herchen ist nach dem Unwetter vom Wochenende gestört. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die RE9 sowie die S-Bahnen 12 und 19 in Fahrtrichtung Köln. Dort soll es aufgrund von Aufräumarbeiten in Folge des Unwetters von Samstag noch bis in die kommende Woche zu Teilausfällen kommen. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Troisdorf und Eitorf eingesetzt.