Zuletzt in Troisdorf gesehen : 15-jährige Laura Christine S. aus Lohmar wird vermisst

Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-jährigen Jugendlichen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Lohmar/Troisdorf Vergangene Woche ist die 15-jährige Laura Christine S. aus einer Wohngruppe in Lohmar abgängig. Sie wurde zuletzt am Dienstag in Troisdorf gesehen. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise.



Die 15-jährige Laura Christine S. ist seit vergangenem Donnerstag aus einer Wohngruppe in Lohmar abgängig. Sie wurde zuletzt an diesem Dienstag in Troisdorf gesehen und wird seitdem vermisst.

Foto: Polizei

Die Polizei hat ein Foto von der meist auffällig geschminkten Jugendlichen veröffentlicht und fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann.

Hinweise zu der 15-Jährigen können unter folgender Rufnummer an die Polizei gerichtet werden: 02241 541-3121.

(ga)