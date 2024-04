Bilderbuchmuseum würdigt Künstler zum 80. Geburtstag KP Kremer lässt im künstlerischen Spiel Neues entstehen

Gemalt und gezeichnet hat der Siegburger schon immer, aber nie eine reine Laufbahn als Künstler eingeschlagen. Nach der Schule machte er zunächst eine Lehre als Grafiker, gründete früh eine Familie, holte später seine Mittlere Reife nach, machte in der Abendschule sein Fachabitur, studierte Verwaltungswissenschaften und arbeitete bis zur Rente bei der Bundesfilmförderung. Nach Stationen in Bonn und am Starnberger See ist Kremer nach Siegburg zurückgekehrt. Der Mitbegründer der Bonner Gruppe „konkret" wohnt inzwischen in seinem Elternhaus. Von dort ist es nicht weit in sein Atelier, in dem noch immer das Modell seiner Ausstellung steht. Nicht mehr lange, denn auch das soll ins Bilderbuchmuseum umziehen.