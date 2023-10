Lokal „Zur Siegfähre“ Nach 30 Jahren wechselt der Betreiber

Mit dem Ende der Saison am 30. September endet auch Alexander Adscheids Zeit als Pächter des Lokals „Zur Siegfähre“ in Troisdorf-Bergheim. Ein neuer Pächter steht bereits fest. Dabei handelt es sich laut Adscheid um einen Gastronomen aus Troisdorf. Der will das Lokal und den Fährbetrieb weiterhin so führen wie bisher. Das Personal werde übernommen und auch an der Gästestruktur solle sich nichts ändern, so der 55-Jährige.