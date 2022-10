Frank Plasberg liest in Troisdorf : Zwei Troisdorferinnen erzählen die Geschichte von Francis, dem Trompeter

Haben gemeinsam ein Buch geschrieben: Zum Text von Bettina Maria Kreuzer (rechts) lieferte Anja Faber die Fotos. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Troisdorf Die Troisdorferinnen Anja Faber und Bettina Maria Kreuzer erzählen die Geschichte eines Jungen, der es aus den Slums Nairobis auf die Bühne geschafft hat. Fernsehmoderator Frank Plasberg liest aus „Francis, der Trompeter“ in Troisdorf.



Francis ist ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter und einer jüngeren Schwester in einer Wellblech-Hütte am Rande Nairobis lebt. Früher bauten seine Eltern Spinat, Sukumawiki und Süßkartoffeln an. Seit dem Tod seines Vaters weiß der Halbwaise aber, was es bedeutet, in Armut, Not und sogar gesellschaftlicher Verachtung zu leben. Seine Mutter entscheidet sich schließlich, ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie bringt ihn in das Straßenkinderheim Shangilia.

Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang eines gerade erschienenen Buches, das zwei Troisdorferinnen für die „Initiative Shangilia Deutschland“ geschrieben und veröffentlicht haben. ARD-Moderator Frank Plasberg wird es am Donnerstag, 27. Oktober, in der evangelischen Johanneskirche Troisdorf bei einer Lesung mit afrikanischer Musik aus einem Schul-Workshop des Heinrich Böll-Gymnasiums vorstellen.

Das Buch beruht auf wahren Geschichten aus dem Leben der Kinder in Shangilia. Die Namen der Darsteller wurden verändert. „Francis, der Trompeter“ heißt in Wirklichkeit Benson Thuo. Er ist heute Mitte 20 und kam mit acht Jahren nach Shangilia. Man entdeckte dort sein besonderes Talent beim Spiel auf der Trompete. Er wurde gefördert und darin bestärkt, an dem Besonderen, das ihn persönlich ausmachte, festzuhalten. Selbstzweifel und Kritik gehörten zu seinem Weg, der schließlich bis in die Ausbildung zum Berufsmusiker der kenianischen Militärkapelle führte. Francis hatte Zuspruch und wurde in seinem Ziel bestärkt. So schaffte er den Sprung aus Shangilia bis in die „Kenya Police Band, Presidential Escort“. Das Orchester spielt heute bei offiziellen Anlässen, wie etwa bei Staatsempfängen mit dem Präsidenten.

Für Francis ist das Leben in Shangilia der Anfang einer berührenden Lebensgeschichte, die ihm eine Schulausbildung und ein liebevolles Umfeld, Freunde und Anerkennung schenkt. „Viele der Kinder in Shangilia kommen von der Straße. Sie lebten unter den ärmsten Verhältnissen, kommen traumatisiert und hilflos“, sagt Anja Faber, Vorsitzende des Vereins Shangilia Deutschland.

Annerkennung und Wertschätzung

„In Shangilia erhalten sie Anerkennung und Wertschätzung durch ein liebevolles Umfeld und durch die Möglichkeit, auch Unterricht in Tanz, Musik und Akrobatik zu erhalten“, sagt sie. Auch durch das Angebot, das Erlernte auf der Bühne zu zeigen, erhalten sie Anerkennung und Applaus. Mit Kindern und Erwachsenen aus Shangilia stellte Anja Faber die Szenen aus dem Leben von „Francis, dem Trompeter“ nach und kam erst vor wenigen Wochen mit gut 40 Fotografien zurück aus Afrika in ihre Sieglarer Heimat.

Faber lieferte mit ihrer Spiegelreflexkamera und einem guten Blick für die szenische Aussagekraft ihrer fotografischen Illustrationen die passenden Bilder zu den Texten der Troisdorferin Bettina Maria Kreuzer. Kreuzer war viele Jahre Lehrerin an der GGS Sieglar und unterrichtet mittlerweile an der EGS Troisdorf. Als Sieglarerinnen kennen sich Faber und Kreuzer gut und engagieren sich beide für die Arbeit in Shangilia, dessen Vorsitz Faber seit 2009 innehat. An ihren beiden Schulen hat Kreuzer für die Hilfs-Projekte des Vereins seit vielen Jahren schon gesammelt und etliche Spendenaktionen für Shangilia mit ihren Schülern veranstaltet.

Für die Arbeit im Unterricht geeignet

Das gemeinsame Buch, das sich an die Lese-Zielgruppe der Klassen drei bis sechs richtet, ist nun für die Troisdorferinnen eine Premiere. Als Pädagogin kennt Kreuzer den Lesestand von Grundschülern ganz genau und weiß auch, wie man eine inhaltliche Mischung aus Spannung und Information aufbaut. So eignet sich das Buch, das es auch in einer englischen Fassung gibt, gut für die Arbeit im Unterricht, zumal Kreuzer auch Arbeitsmaterialien für den Einsatz im Unterricht mitliefert und Verständnis-Abfragen mit kreativen Anleitungen anbietet.

„Francis ist eine Identifikationsfigur nicht nur für afrikanische Kinder“, sagt Kreuzer. „Es gibt emotionale Höhen und Tiefen im Buch, die alle Kinder aus dem eigenen Leben heraus nachvollziehen können“, sagt sie. Als Lehrerin betont sie etwa, wie wichtig es sei, eigene Hobbys zu haben, „egal, ob das nun im Sport oder in der Musik ist.“ So gibt das Buch auf 65 Seiten neben den informativen Einblicken in die Arbeit in Shangilia eine gut und verständlich lesbare Lebensgeschichte von einem kleinen Jungen, der mit der Entdeckung seiner Talente einen großen Schritt macht.