L269 : Zwei Verletzte bei Autounfall in Troisdorf

Zwei Verletzte bei Autounfall in Troisdorf

Auf der L269 kam es am Donnerstag zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Troisdorf Am Donnerstag hat es auf der Landstraße 269 in Troisdorf-Bergheim einen Unfall mit drei involvierten Autos gegeben. Dabei wurde ein Senior schwer verletzt, ein weiterer Autofahrer leicht.

Am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr hat es auf der Landstraße 269 in Höhe Troisdorf-Bergheim einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Autos in den Unfall involviert und zwei Personen wurden verletzt.