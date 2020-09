Naturschutz : Tümpel für die Gelbbauchunken im Kreis

Naturschutzgrossprojekt Chance 7

Seit 2010 ist der Rhein-Sieg-Kreis Träger des Naturschutzgroßprojekts „Chance 7“ mit einer Laufzeit bis mindestens 2025 und einem Fördervolumen von rund 14,7 Millionen Euro. Es ist eines von bundesweit 76 Projekten im Zuge des Förderprogramms „Chance.Natur“. Das Programm hat das Bundesumweltministerium schon im Jahr 1979 mit dem Ziel aufgelegt, in Deutschland typische und herausragende Naturlandschaften zu entwickeln und auf Dauer zu erhalten.

Das Projektgebiet von „Chance 7“ erstreckt sich im Rechtsrheinischen auf sechs Kerngebiete mit einer Gesamtfläche von rund 11 140 Hektar in den Städten Bad Honnef, Königswinter, Sankt Augustin und Hennef sowie in den Gemeinden Eitorf und Windeck. Per Ratsbeschluss ist in Eitorf die Förderung auf die Flächen des Staatswaldes im Naturschutzgebiet „Wälder auf dem Leuscheid“ beschränkt.

Die größte Fläche des Projektgebiets liegt mit mehr als 4300 Hektar im Siebengebirge, rund 2200 Hek­tar befinden sich im Oberhau/Eudenbach. Auf Bonner Gebiet gibt es zwei geförderte Kerngebiete in Pützchen-Kohlkaul und im Ennert.

Weitere Infos auf www.chance7.org