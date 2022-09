Workshop für Jugendliche in Siegburg : Turmspringen von der Arschbombe bis zum Auerbach

Workshop für Jugendliche in Siegburg

Siegburg Kinder und Jugendliche des SV Hellas konnten bei einem Workshop im Oktopus-Freibad neue Sprünge vom Brett und vom Turm üben. Dabei bekamen sie Unterstützung von Experten.

Bei einem Workshop an insgesamt drei Abenden hatten jüngere Mitglieder des SV Hellas die Gelegenheit, Sprünge vom Ein- und Dreimeterbrett sowie aus fünf Metern Höhe zu erlernen oder ihre Technik zu verbessern. Bis zu 18 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 17 Jahren waren zu den abendlichen Kursen im Oktopus-Freibad angemeldet. Sie selbst entschieden, was sie perfektionieren wollten. Ob es sich um Disziplinen des klassischen Turmspringens oder des Showspringens handelte, von der Arschbombe über den Auerbach bis zum Double Back reichte die Wunschliste.

Die beiden Profis Tim Thesing und Leon Gremmer vom Verein Cologne Bombs leiteten die Trainings. Ihr Verein agiert deutschlandweit und bietet Showspringen als Events. „Es ist erstaunlich, wie schnell die Teilnehmer ihre Technik bereits am zweiten Abend verbessert haben“, lobte Thesing die Jungen und Mädchen. Besonders eifrig dabei waren der 16-jährige Paul Buhmes und der 17-jährige Felix Beck, die „von Sprung zu Sprung besser werden“, wie der Trainingsleiter bereits am zweiten Abend konstatierte. „Wir kommen dreimal die Woche ins Freibad, um Sprünge zu üben“, berichteten die beiden ehrgeizigen Jungs. Das Wettkampf-Schwimmen sei jedoch nicht so ihr Ding.