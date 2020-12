Ungewöhnlicher Diebstahl in Siegburg : Unbekannte entwenden 200 Kilogramm schwere Statue

Siegburg Die Siegburger Familie Ridder sucht nach ihrer „Tara“. Diebe haben die Skulptur der buddhistischen Göttin in der Nacht zum Nikolaustag mit einer Sackkarre abtransportiert.

Eigentlich sollte die Skulptur der buddhistischen Göttin Tara einen besonderen Platz auf der neuen Terrasse der Familie Ridder an der Siegburger Bergstraße erhalten. Dem Lastenaufzug des Umzugsunternehmens war die rund 200 Kilogramm schwere und 1,50 Meter große Steinfigur indes zu schwer. So blieb das erst kurz zuvor erworbene gute Stück in Holzlatten verpackt unter dem Balkon des alten Hauses direkt gegenüber des Spielplatzes am Michaelsberg liegen. „Ein Kran sollte sie in die erste Etage unserer neuen Wohnung auf der anderen Straßenseite heben“, sagt Klaus Ridder. Dazu kam es aber nicht mehr. In der Nacht zum Nikolaustag ist die Statue verschwunden.