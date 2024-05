Fallstricke bei Facebook, Instagram und Co VHS Rhein-Sieg bietet geführten Einstieg in die sozialen Medien

Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing – Die Liste der Namen sozialer Netzwerke ist lang und wird in immer kürzeren Zeitabständen länger. Sogenannten Digital Natives, also Menschen, die mit sozialen Netzwerken aufwachsen, sind die Plattformen, deren Inhalte und ihre Handhabung so vertraut wie das eigene Wohnzimmer. Doch nicht jedem ist der Umgang mit den Netzwerken so geläufig. Wer den Anschluss verloren hat, dem gleicht die digitale Welt eher einem Dschungel. Der Kurs „Soziale Medien kennenlernen” der Volkshochschule (VHS) Rhein-Sieg am Samstag, 15. Juni, soll dabei helfen, sich durch dieses Terrain sicher zu bewegen.