Ausstellung im Pumpwerk Siegburg : Von Ultraviolett bis Infrarot: Stillleben im Lichte der Vergänglichkeit

Siegburg Stilleben mit Tomate und Dinosaurier-Kopf: Die Bonner Künstlerin Simone de Saree lässt mit ihren fotographischen Arbeiten Altbekanntes in neuem Lichte erscheinen.

Das Pumpwerk an der Bonner Straße, am Ausgang der Stadt Siegburg, ist die „Heimat“ des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis. Mindestens zweihundert Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen dem Verein dort über drei Etagen verteilt zur Verfügung. Die ungeahnten Tiefen der Ausstellungsfläche sorgen beim erstmaligen Besuch der außergewöhnlichen Kunsträume für Faszination und Staunen. Dabei wirkt die überirdische Eintrittsebene zunächst klein und überschaubar. Doch sie ist nur die „Spitze des Eisbergs“. Der Kunstvereins-Vorsitzende Reinhard Lättgen freut sich immer wieder, den Besuchern eine „mehrfach so große“ Ausstellungsfläche, die sich in der Tiefe der Untergeschosse befindet, zu präsentieren. Er nutzt dieses Raumangebot bei Gemeinschaftsausstellungen seiner gut 300 Mitglieder.