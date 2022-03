Notbetreuung in städtischen Kitas : Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am 8. März in Kitas

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am 8. März in Kitas

Rhein-Sieg-Kreis Für Dienstag, 8. März, hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks aufgerufen. Das betrifft vor allem Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. Die Kommunen bieten Notbetreuung an.

Für diesen Dienstag, 8. März, hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks aufgerufen. Das betrifft vor allem Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. „Auch Kitas in Sankt Augustin können vom Streik betroffen sein. Eine Notbetreuung in den städtischen Einrichtungen ist gesichert“, teilte die Stadt Sankt Augustin mit. Der Stadtverwaltung Niederkassel zufolge, ist dies auch an ihren Kitas so.