Nach der Blauzungenkrankheit Warum der Rhein-Sieg-Kreis jetzt auch vor der afrikanischen Schweinepest warnt

Seit Juni wurden bereits Fälle in Hessen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Obwohl infizierte Wildschweine auch nach einer Inkubationszeit von circa vier Tagen in der Regel innerhalb einer Woche verenden, könnten sie während dieser Zeit noch eine weite Strecke zurücklegen und andere Tiere anstecken. Wildschweine seien auch in der Lage, Strecken über mehrere Kilometer schwimmend zurückzulegen. Vorsicht sei also in jedem Fall angesagt.