Betriebsversammlung bei Weco in Eitorf : Weco-Mitarbeiter hoffen auf eine Zukunft

Eitorf Bei der Betriebsversammlung am Donnerstag erläuterte die Geschäftsführung die Situation. Die Kernbotschaft für die Feuerwerksproduzenten lautet: Es geht weiter!

„Es geht weiter!“, das war am Donnerstag die Kernbotschaft der Weco-Geschäftsführung bei der Betriebsversammlung des Feuerwerksherstellers in Eitorf. Zuvor herrschte angespannte Stille unter den 250 Mitarbeitern. Denn die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes geht um bei Weco, nachdem die Politik erneut den Verkauf von Silvesterfeuerwerk verboten hat, damit die Krankenhäuser während der Pandemie nicht überlastet werden. Geschäftsführungssprecher Thomas Schreiber trat vor die Belegschaft, um einen Situationsbericht abzugeben.

Ab 2022 wieder Vollbeschäftigung

Dafür steige das Unternehmen im Januar nach einem Jahr Kurzarbeit wieder in die Vollbeschäftigung ein. „Wir haben noch was vor und wollen trotz hoher Lagerbestände weiter produzieren“, so Gerstmeier. Es gehe vor allem um die neue, kunststofffreie Rakete und die Aufrechterhaltung der Lieferketten aus China. Derzeit liegt eine Jahrescharge Silvesterfeuerwerk in den Regalen.