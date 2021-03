Kommentar zum Impf-Chaos in Sankt Augustin : Wer darf informieren?

Am Wochenende herrschte Chaos beim Impfzentrum in Sankt Augustin. Viele nicht-impfberechtigten Lehrer stellten sich an.

Es war wie bei einem Windhundrennen am Wochenende. Über die sozialen Medien, meist interne Whatsapp-Gruppen, verbreitete sich unter Lehrern die Nachricht: Im Impfzentrum Sankt Augustin werden Lehrer geimpft ohne Termin und ohne Nachweis, auf welcher Schule sie unterrichten. Ja, auch ohne Nachweis, woher sie stammen.

Und so setzten sich Hunderte Pädagogen in Marsch. Mit dabei auch Lehrer aus Bonn und Köln. Vor Ort kam es, wie es kommen musste. Endlos lange Schlangen, viele mussten abgewiesen werden, nachdem in den frühen Stunden tatsächlich viele Menschen eine Impfung erhielten, die eigentlich an diesem Tag nicht impfberechtigt waren. Andere Impfberechtigte gingen dafür leer aus. Jetzt kann man sagen: Jeder Geimpfte hilft uns weiter! Das ist sicher so. Und man sollte auch nicht übermäßig Korinthen zählen. Denn am Ende geht es jetzt darum, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen Corona immunisiert werden.

Aber es stellt sich doch die Frage: Hat hier eigentlich noch jemand die Informationshoheit? Auf welche Aussage kann man sich verlassen? Dass diese Fragen nicht zu beantworten sind, zeigt das Dilemma. Da hört man vom Bundesgesundheitsminister: Jetzt müssen die Lehrer mit Priorität geimpft werden! Das Land sagt: Das sollte organisiert werden! Und die Kreisverwaltung hat das schnell und unkompliziert auf den Weg zu bringen. Wohlgemerkt in Abstimmung mit der kassenärztlichen Vereinigung.

Die Schulen geben, ohne genau orientiert zu sein, ihre Infos an das Kollegium weiter. Und dann schreibt plötzlich ein Arzt in einer seiner Whatsapp-Gruppen sinngemäß: Kommt alle nach Sankt Augustin, heute wird hier jeder geimpft. So eine Heilsbotschaft nimmt man doch gerne an. Viele hofften allerdings vergeblich.

