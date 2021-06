Schutz von Freiräumen : Wie ein Projekt das Klima in Niederkassel verbessern soll

Der Landschaftsraum Niederkassel-Köln-Troisdorf soll auch in 30 Jahren noch zur Verbesserung des Klimas in der Region beitragen. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Das Niederkasseler Projekt „Metro-Klima-Lab“ wird vom Bund mit mehr als 300.000 Euro gefördert. Davon könnten auch andere Städte profitieren.

Der Bund hat beschlossen, das von der Stadt Niederkassel eingereichte Konzept Metro-Klima-Lab in den nächsten drei Jahren mit 324 000 Euro zu fördern. Der Landschaftsraum Niederkassel-Troisdorf-Köln soll mit dem Konzept klimatisch qualifiziert werden. Die Kooperation hat zum Ziel den CO²-Ausstoß zu mindern und damit das Klima in der Region zu verbessern.

Der Raum, um den es hier geht, umfasst etwa 47 km². Niederkassel, Troisdorf und Köln, der Rhein-Sieg-Kreis, die Region Köln-Bonn – sie alle profitieren von diesem Freiraum. Er ist Kaltluftschneise und Agrarraum zugleich, sorgt für die Frischluftzufuhr und ist Erholungsgebiet gleichermaßen. Hier soll nun mit Hilfe des Metro-Klima-Lab das komplette klimatische Potenzial erschlossen werden. Mit der Frage „Was tut dieser Raum für uns?“ wollen sich die Kommunen in bestmöglicher Zusammenarbeit beschäftigen und beispielsweise dafür Sorge tragen, dass – falls die Autobahnanbindung gebaut würde – die Ausgleichsflächen in diesem Raum und nicht etwa irgendwo im Ruhrgebiet entstünden, so Lagemann. „Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie dieser Raum auch in 2050 noch klimapositiv sein kann.“