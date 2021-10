Premiere auf der Studiobühne Siegburg : Ein turbulentes Stück zwischen Zirkus und Seifenoper

Foto: Paul Kieras

Siegburg John von Düffels völlig schräg inszeniertes Theaterstück „Balkonszenen“ feiert Premiere auf der Studiobühne. Gespielt vom Absolventenjahrgang der Schauspielschule Siegburg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Kieras

Der beste Platz auf einer Party ist die Küche oder vor der Tür, wo man sich zum Luftschnappen, alternativ auf eine Zigarette und zum Small Talk trifft. Oder eben auf dem Balkon. Und genau da spielt das Theaterstück von John von Düffel, das am Donnerstagabend Premiere auf der Studiobühne feierte - gespielt vom Absolventenjahrgang der Schauspielschule Siegburg.

Foto: Paul Kieras

„Eine Party ist eigentlich gedacht als Zusammentreffen von Menschen, die sich endlich wiedersehen, austauschen und eine gute Zeit haben“, sagt René Böttcher, neben Maike Mielewski Leiter des kleinen Zimmertheaters und Regisseur der Inszenierung. Doch in Wirklichkeit komme man zu nichts. Nicht zum Essen, nicht zum Reden und schon gar nicht zu einem Tête-à-tête. Ständig kippt etwas um, kommt jemand rein, wird man unterbrochen, und über die Musik brauche man schon gar nicht reden. Danach frage man sich: „Was soll das Ganze?“ Nirgends sei das Bedürfnis allein zu sein so präsent wie zwischen all den Menschen, „denen man nichts, aber auch gar nichts zu sagen hat“.

Foto: Paul Kieras

Wie im Taubenschlag

Auf der Bühne, die den Balkon mit durch Licht angedeutetem Ein- und Ausgang darstellt, geht es zu wie im Taubenschlag. Die Gäste der Party, die in vollem Gange ist, was durch Musikeinblendungen und Gesprächsfetzten suggeriert wird, sind nicht nur äußerlich schräge Vögel, sondern auch von ihren Charakteren her. Zum Beispiel die Politikerin Simone, die den ganzen Abend über versucht, bei einem Kellner ein Glas Wasser zu bestellen oder andere Gäste um Feuer bittet, zwischendurch politische Floskeln verbreitet und ziemlich genervt ist. Oder der Mann, der die verstorbene Frau im Ohr hat, die aber nach seinen Worten nichts dagegen hat, dass er andere Frauen kennenlernt. Oder der Pathologe, der am liebsten Schaufensterpuppen nach lebendigem Vorbild modelliert und wie ein Schatten an einem weiblichen Gast klebt, dass es selbst dem Zuschauer unheimlich wird.

Hochgradig überdrehte Protagonisten

Lesen Sie auch Studiobühne Siegburg inszeniert Im Wald : Hänsel und Gretel auf der Flucht vor dem Klimawandel

Und dann ist da noch das Ehepaar, das sich leidenschaftlich prügelt, und der Geschäftsmann, der abwechselnd mit einem Eimer Essen auf den Balkon kommt oder sich in selbigen übergibt.

Die zehn Protagonisten wirken hochgradig überdreht und doch mitten aus dem Leben. Die Konversation ist zum Teil haarsträubend und ebenso witzig, wenn Sätze fallen wie „Du bist die Bremsspur des Abends, wenn ich mich mit dir unterhalte denke ich, ich steh im Stau.“ Oder wenn das Paar sich fetzt, und sie sagt: Ich komm zu dir als Weintraube und gehe als Rosine.“

Irgendetwas zwischen Soap-Opera und Zirkus mit dem Balkon als Zentrum der Welt sei das Stück, meint Böttcher. Das Thema sei „die Vereinzelung des Menschen“, der nur noch mit sich selbst beschäftigt sei, nicht frage und nicht zuhöre. Auf den Punkt bringt das eine Frau, die nach einem versuchten Gespräch mit Tiefgang zu ihrem Gegenüber sagt: „Es war nett an Ihnen vorbeizureden.“

Und der Höhepunkt der Gleichgültigkeit: Am Ende gibt es auch noch einen Toten. Was soll ´s? Ein großes Kompliment an die Darsteller, die derzeit auch spielfreudig in der rasanten Komödie „Wochenend-Affären“ zu sehen sind. Jeder überzeugt vollends in seiner Rolle. Genüsslich und lustvoll zelebrieren alle zusammen das völlige Scheitern der Menschheit.