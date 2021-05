Einsatz an den Gleisen : Zugstrecke zwischen Hennef und Blankenberg gesperrt

In der Nacht zu Montag war die Strecke zwischen Hennef und Blankenberg über Stunden gesperrt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hennef Am späten Sonntagabend gab es infolge eines Suizidversuchs einen Notarzteinsatz an den Gleisen zwischen Hennef und Blankenberg. In der Nacht zu Montag konnte die Strecke wieder freigegeben werden.



Von Dierk Himstedt und Christine Bähr

Am späten Sonntagabend kam es aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Hennef und Blankenberg bei den Linien S12, S,19 sowie der Regionalbahn RE9 ab ungefähr 22.30 Uhr zu erheblichen Störungen des Linienverkehrs.

Wie die Polizei dem GA am Montagmorgen auf telefonische Anfrage mitteilte, handelte es sich um den Suizidversuch eines 27-jährigen Mannes. Die Deutsche Bahn setzte Ersatzverkehr ein. Die Streckensperrung konnte nach Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr aufgehoben werden.