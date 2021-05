Notarzteinsatz zwischen Hennef und Blankenberg : Störungen bei S- und Regionalbahnen wegen eines Unfalls auf den Gleisen

Hennef Wegen eines Notarzteinsatzes an der Zugstrecke zwischen den Haltestellen Hennef und Blankenberg kommt es zu erheblichen Störungen beim dortigen Bahnverkehr.

RE9-Züge aus und Richtung Aachen enden/beginnen laut Informationen der Bahn bereits am Bahnhof in Troisdorf. Züge aus und nach Betzdorf (Sieg) enden/beginnen in Eitorf. S12 und S19-Züge aus und nach Köln Hauptbahnhof enden/beginnen in Hennef (Sieg). S-Bahn-Züge aus und nach Au (Sieg) enden/beginnen in Blankenberg.