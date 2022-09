Britta und David Bongartz teilten sich eine Pfarrstelle in Sankt Augustin : Zum Abschied predigt das Pfarrerehepaar noch einmal gemeinsam

Gemeinsame Predigt von Britta und David Bongartz beim Abschiedsgottesdienst. Foto: Melanie Beckmann

Siegburg Zehn Jahre haben sich Britta und David Bongartz eine Pfarrstelle in Sankt Augustin-Niederpleis und -Mülldorf geteilt. Nun wechselt das Pfarrerehepaar nach Dinslaken, wo neue Herausforderungen warten. Was die gemeinsame Arbeit besonders macht, was sie vermissen werden und worauf sie sich freuen, berichteten die beiden zu ihrem Abschied.