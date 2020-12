Drogendealer vor Gericht : Zum Mocca gab’s noch Kokain

Sankt Augustin Das Bonner Landgericht verurteilt Quintett wegen Drogenhandels in einem Café zu Haftstrafen. Der Kronzeuge war ausschlaggebend.

Im Urteil sollte sich das jetzt für ihn auszahlen. Zwei Jahre auf Bewährung bekam der 40-Jährige, der seit seiner abgebrochenen Karriere als Klima-Ingenieur in Dubai in dauerhafter Geldnot gelebt und das Angebot, für monatlich rund 2000 Euro ein zwielichtiges Lokal aufzumachen, gerne angenommen hatte. So bot der Mann sieben Monate lang neben Chai oder Mocca auch Kokain-Tütchen mit einem halben oder einem Gramm der Droge an.