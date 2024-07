Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung Wer hat im Flüchtlingsheim auf wen mit Tellern geworfen?

Ob ein 39-jähriger Bewohner eines Eitorfer Flüchtlingsheims einen Mitbewohner verletzt hat, konnte auch bei einer zweiten Verhandlung vor dem Siegburger Amtsgericht nicht geklärt werden. Es geht um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Daher setzte Richterin Julia Dibbert einen Fortsetzungstermin an, der endgültige Klarheit bringen soll. Nach einem Streit zwischen den beiden Männern, der sich laut Anklage zunächst vor dem Zimmer des Angeklagten im Erdgeschoss der Unterkunft abspielte und dann in der ebenfalls dort liegenden Küche fortgesetzt wurde, soll der Angeklagte einen Teller nach seinem Gegner in Richtung von dessen Kopf geworfen haben. Der hob laut Anklage die Hände in einer Abwehrhaltung, wurde an der Hand getroffen und erlitt einen Bruch.