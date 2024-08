Massive Gewalt in Troisdorf Richter attestiert dem Angeklagten eine „schädliche Neigung“

Siegburg · Ein 20-jähriger Gewalttäter muss weitere vier Jahre hinter Gitter. Der Richter appellierte beim Prozess in Siegburg an den Mann: Machen Sie eine Ausbildung und eine Therapie, sonst landen Sie in der Sicherungsverwahrung. Die Hintergründe.

23.08.2024 , 16:16 Uhr

Gerichtsverhandlung am Siegburger Amtsgericht. Foto: Ralf Klodt

Von Paul Kieras