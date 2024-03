Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Siegburger bleibt nach Spuckattacke und Beleidigung das Gefängnis erspart

Eine viermonatige Haftstrafe auf Bewährung verhängte Richterin Alexandra Pohl gegen einen 44-jährigen Siegburger wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung. Der einschlägig vorbestrafte Mann räumte die Taten ein und entschuldigte sich sowohl unmittelbar nach der Tat, als auch bei seiner Verhandlung vor dem Siegburger Amtsgericht bei den Beamten und Beamtinnen, was die Richterin in ihrer Urteilsfindung positiv bewertete.