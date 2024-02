Angebliche Nähe zum Rechtsradikalismus Schwerer Vorwurf gegen Beamten: Wahrheit oder üble Nachrede?

Als nicht ganz einfach gestaltet sich ein vor dem Sinziger Amtsgericht anhängiges Verfahren, in dem es um Unterstellungen, üble Nachrede und verletzte Persönlichkeitsrechte geht. Hintergrund sind Vorwürfe gegen einen promovierten Beamten aus dem höheren Dienst, der vom Beklagten bezichtigt wird, eine Nähe zum Rechtsradikalismus zu pflegen. Hiergegen wehrte sich der Landesbedienstete und strengte gegen den Beklagten aus Remagen eine Unterlassungsklage an. Die Richterin am Amtsgericht appellierte an beide Streitparteien, über einen Vergleich nachzudenken. Doch die Fronten scheinen verhärtet.