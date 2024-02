Wiederaufbau der Ahrtalbahn Bad Bodendorf erhält einen modernen Bahn-Haltepunkt

Die Bahn stellt die Weichen: Bad Bodendorf soll einen modernen Haltepunkt für die zwischen Bonn, Remagen und künftig bis Ahrbrück führende Ahrtalbahn erhalten. Die Strecke war in der Flutnacht weitgehend zerstört worden. Bis Ende des nächsten Jahres will die Bahn die für Schüler, Pendler, Landzeit- oder Tagestouristen so wichtige Verbindung wieder gänzlich flottbekommen. Das Mammutprojekt ist in vollem Gange. Derzeit endet der Bahnverkehr allerdings in Walporzheim, da die weiter westlich gelegenen Schienenstränge sowie die vielen Brückenbauwerke zeitraubende Arbeit erfordern.