Entscheidung im Sinziger Stadtrat Auch die neue Brücke wird an der Ahrmündung stehen

Die neue Radwegebrücke wird an der Stelle errichtet, an der schon vor der Flut eine Brücke die Ahr überspannte: in Höhe der Mündung des Flusses in den Rhein. „Es geht nicht um die Optik und die Gestaltung, sondern ausschließlich um den Standort“, hatte Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) im Sinziger Stadtrat direkt klargemacht. Und genau für einen neuen Brückenbau an dieser Stelle sprach sich das Gremium auch aus.