Sieben Fluthelfer ausgezeichnet Warum eine Sinzigerin für Flutopfer die eigene Urlaubskasse opferte

Trauer, Schmerz, Entsetzen und Schrecken prägen im Ahrtal die Erinnerungen an die verhängnisvolle Flutkatastrophennacht vor drei Jahren. Kraft und Hoffnung wurde dagegen aus der enormen Hilfsbereitschaft geschöpft, die sich in den Folgetagen über dem gesamten Tal ausgebreitet hatte. Menschen aus allen Teilen des Landes waren in die Region gekommen, um den in Not geratenen Einwohnern des überschwemmten und zerstörten Tals zu helfen. Es galt nicht nur zu retten und zu bergen, zu sichern und die Region von Schlamm und Wasser zu befreien. Vielmehr musste auch mentale Aufbauarbeit geleistet werden, ehe der Wiederaufbau von zerstörten Straßen und Häusern, Garagen und Büros, Betrieben und Geschäften in Angriff genommen werden konnten. In Sinzig ehrte Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) nun Bürger der Barbarossastadt, die sich als Fluthelfer besonders hervorgetan hatten. „Diese Ehrung liegt mir sehr am Herzen“, sagte das Stadtoberhaupt im Rathaus. Geron und seine Familie waren selbst Flutopfer – das Haus war in der Katastrophennacht stark beschädigt und überschwemmt worden.