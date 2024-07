„Viel Potenzial“ So will der neue Ortsvorsteher Sinzigs Kernstadt voranbringen

Schöner, sicherer, sauberer – Reiner Friedsam hat eine klare Zukunftsvorstellung über die weitere Entwicklung seiner Heimatstadt Sinzig. Nun wurde der 61-jährige Unternehmer zum Ortsvorsteher der Kernstadt gewählt. Auch wenn er und der ebenfalls neu gewählte Ortsbeirat in dieser Funktion eher lediglich eine beratende und empfehlende Funktion haben, so ist Friedsam doch davon überzeugt, dass er so machen Gestaltungs-Impuls geben kann. Schließlich agiert er im Stadtrat auch noch als Ratsherr und Fraktionsvorsitzender der in der Barbarossastadt stark vertretenen Freien Wähler. Als Ratsmitglied und Ortsvorsteher in Personalunion wolle er – wie zuvor sein Amtsvorgänger Gunter Windheuser – Akzente in Sinzig setzen.