Gewerbeverein vor dem Aus : Sinziger Aktivgemeinschaft findet wieder keinen neuen Vorstand

Sinzig „Wir sind Sinzig“ droht die Auflösung. Der Gewerbeverein findet keinen neuen Vorstand. Zum wiederholten Male. Laut Stadt werden nun hinter den Kulissen Gespräche mit möglichen Interessenten für Posten in dem Gremium geführt.

Die Sinziger Aktivemeinschaft steht kurz vor der Auflösung. Erneut fand sich kein neuer Vorstand bei der am Dienstag per Videokonferenz abgehaltenen Jahreshauptversammlung. Bereits seit mehr als einem Jahr wird die Aktivgemeinschaft „Wir sind Sinzig“ kommissarisch von Reiner Friedsam geführt. Der Not-Vorstand um ihn hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass es unabwendbar sei, den Verein aufzulösen, falls sich kein Führungsgremium finde. Folgerichtig hatte der kommissarische Vorstand bereits einen Termin für die Auflösungsversammlung festgelegt. Soweit wollen es die Mitglieder nun doch nicht kommen lassen. Vielmehr teilte die Leiterin der Wirtschaftsförderungsabteilung der Stadt, Maike Gausmann-Vollrath, in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend mit, dass hinter den Kulissen Gespräche mit möglichen Vorstands-Interessenten geführt würden, die vielversprechend sein könnten. Deren Ausgang will man nun abwarten. Mitte Mai wollen sich die in der Werbegemeinschaft zusammengeschlossenen Einzelhändler und Touristiker erneut treffen, um dann – hoffentlich – einen neuen Vorstand zu wählen – oder den Verein zu beerdigen.