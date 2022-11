Freude an Sport in der Gemeinschaft kehrt ins Ahrtal zurück : Sinziger Jahnwiese kommt in Bewegung

Die Landrätin (vorne, Mitte) lässt sich nicht lange bitten: Gemeinsam mit Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron, weiteren Kommunalpolitikern und Aktiven der Vereine startet Cornelia Weigand die Bewegungswoche. Foto: AHR-FOTO

Sinzig/Kreis Ahrweiler Landrätin Cornelia Weigand und Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron haben am Sonntagmittag mit zahlreichen Aktiven die Bewegungswoche im Kreis Ahrweiler gestartet. Die Devise lautet „mit Sport gesund bleiben und Gemeinschaft erleben“.



„Jede Bewegung verläuft in der Zeit und hat ein Ziel“, meinte Aristoteles. In Rheinland-Pfalz und im Kreis Ahrweiler hat Bewegung zunächst das Ziel, die Gesundheit und die Gemeinschaft zu stärken. Landrätin Cornelia Weigand hatte daher in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen und sozialen Trägern im Kreis Ahrweiler zur Mitmach-Aktion „Alle in Bewegung – Aktionen für Generationen“ aufgerufen.

Zumindest bis zum 12. November soll möglichst das ganze Land „in Bewegung“ sein. Die Bewegungswoche auf örtlicher Ebene wurde im Rahmen des Runden Tischs zum „(Wieder-)Aufbau der sozialen Infrastruktur“ ins Leben gerufen. Eine erste Auswertung eines gemeinsam durchgeführten Beteiligungsprojekte zum sozialen Leben zeigte deutlich: Die Teilnehmenden – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – wünschen sich mehr Bewegung und auch Begegnung.

Die Bewegungswoche bietet die Chance, gemeinsam aktiv zu werden und soll dazu beitragen, auf das vielfältige Angebot der Vereine vor Ort aufmerksam zu machen. Insgesamt bieten über 20 Vereine und Akteure mehr als 70 Veranstaltungen und Kurse an: von Tennis für Kinder über Teamsport für Erwachsene bis hin zu niedrigschwelligen Bewegungsangeboten für ältere Personen, berichtete Landrätin Cornelia Weigand auf der Sinziger Jahnwiese.

Helfer bauen Sportparcours auf

Dort hatten ehrenamtliche Helfer einen Sportparcours nebst großem Zelt aufgebaut, um zu Volleyball, Spikeball, Diskgolf, zu Zirkus und Trampolinübungen einzuladen. Weder die Landrätin, noch der ebenfalls erschienene Sinziger Bürgermeister Andreas Geron oder die anwesenden Beigeordneten und Ratsmitglieder aus dem Kreis Ahrweiler ließen sich da lange bitten: Schnell war man bei dieser Auftaktveranstaltung in Bewegung.

Dass gerade die Menschen im Ahrtal in den vergangenen drei Jahren Defizite in Sachen Bewegungsmöglichkeiten hatten, unterstrich Landrätin Weigand, die auf die Einschränkungen der Corona-Pandemie und auf die von der Flutwelle zerstörten Sportstätten aufmerksam machte. Dabei verschafften gerade Sport und das soziale Miteinander ein großes Gemeinschafts- und Gruppenerlebnis, Spaß, Freude, Fair Play und Wohlbefinden. Umso schlimmer sei es, wenn Menschen – nicht zuletzt auch im Kampf gegen das Alleinsein – dieser Möglichkeiten beraubt würden.

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron lobte: „Wir haben hier so viele tolle Vereine.“ Sie sorgten für Bewegung. Dass es beim Neuaufbau der Sportstätten hin und wieder länger dauere, sei dem Umstand geschuldet, dass man den Wiederaufbau mit sehr viel Bedacht vornehmen wolle. In Sinzig waren zwei Dreifachturnhallen sowie das Rhein-Ahr-Stadion zerstört worden. Außerdem Tennisplätze sowie die Minigolfanlage in Bad Bodendorf.

Auch das Land unterstützt die Aktion und ruft zu Mitmach-Aktionen auf. „Ziel ist, Menschen in Rheinland-Pfalz zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Die Initiative soll einen Beitrag für mehr Spaß an der Bewegung und für einen gesunden Lebensstil leisten“, teilte das Innenministerium, das auch für Sport zuständig ist, mit. Das Motto in Sinzig: Wer sich bewegt, sammelt ein; wer stillsteht, vertrocknet. Die Folge: Die Jahnwiese war in Bewegung.