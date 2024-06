Kinderbetreuung in Wachtberg So geht es mit der geplanten Kita in Ließem weiter

Wie lange soll die Kita Schatzkiste an der Marienstraße in Ließem, deren Träger seit vergangenem Jahr das Unternehmen Stepke ist, noch in ihrem provisorischen Containerbau bleiben? Mit der Frage hat sich erneut der Ließemer Ortsausschuss beschäftigt. Wie mehrfach berichtet, wartet man in der Ließemer Kita wie auch in der Gemeinde Wachtberger sehnsüchtig darauf, dass es endlich zum Spatenstich für den seit Langem an der Alten Molkerei in Berkum geplanten Kita-Neubau kommt. Dorthin soll nämlich die Stepke-Kita Schatzinsel aus dem Limbach-Saal umziehen, womit dann Platz für einen Umzug der Ließemer Kita nach Berkum wäre.