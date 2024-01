So gesehen Für den Schnee sollten wir dankbar sein

Jetzt haben wir es weiß auf schwarz: Es gibt ihn noch, den Winter. Also die kalte Jahreszeit, wie sie in Bilderbüchern und Filmen dargestellt wird, mit einer ordentlichen Menge Schnee. In der Adventszeit hoffen viele darauf und werden an Weihnachten immer wieder enttäuscht, weil sie sich nicht einstellt: die zuckrig-weichgezeichnete Landschaft, romantisch still, das einzige Geräusch ist das Knirschen unter den Stiefeln.