Mittelalter-Begeisterung : So haben die Tomburgritter in Meckenheim 20. Geburtstag gefeiert

Svenja Löhr zeigt im Lager der Tomburgritter ein mittelalterliches Gewand mit Armverlängerungen am Oberkleid. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Die Tomburgritter leben das Mittelalter. Ihre Begeisterung für die vergangene Epoche teilen sie seit 20 Jahren. Das haben sie jetzt gefeiert - und sich dabei zünftig eingekleidet.



Mittelalterliche Klänge schallen über die Wiese an der Tombergstraße unterhalb der Tomburg, altertümliche Gewänder umschwingen würdevoll dahinschreitende Gestalten. Bei der ersten Zusammenkunft der Tomburgritter mit befreundeten Vereinen seit dem Beginn der Pandemie haben die Ritter, Burgfrauen, Knappen und Mägde trotz einiger pandemiebedingter Ausfälle ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Eine Auszeit von Alltag und Sorgen, manchmal auch vom Konventionskorsett des stressigen Berufs ist für viele die Motivation, sich bei den Tomburgrittern zu engagieren, erzählte die Vorsitzende des Vereins, Anne Sann. Zusätzlich müsse natürlich das Interesse für das mittelalterliche Leben vorhanden sein. Vielfach tauchen ganze Familien in die Welt der Schwerter, Lauten und Schellenkappen ein. „Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die heute hier sind, waren schon als Kinder mit dabei“, sagte Sann. Das funktioniere gut, weil in der Gemeinschaft ähnlich wie in einer Großfamilie jeder Aufgaben übernehme. „Eben eine sehr große Großfamilie“, fügte sie mit Blick auf die knapp 80 Mitglieder im Wormersdorfer Verein hinzu.

Nachgestellt wird das Leben der Privilegierten

So leben Familienverbände aus Rittern, freien Kämpfern, Burgfrauen, Knappen und Mägden an den Wochenenden das Leben vergangener Zeiten nach. „Allerdings das Leben der Privilegierten“, schränkte Muhme Solveig von Sceftilari, mit bürgerlichem Namen Annelie Hoffmann, ein. Sie betonte: „Im Mittelalter war das Leben kein Zuckerschlecken.“ Vom hier gezeigten Schmuck, den Waffen, Tavernenabenden oder Kämpfen zur Unterhaltung konnte der Durchschnittsmensch im Mittelalter nur träumen. Auch die am Fuß der Tomburg gezeigte Kleidung war vor rund 1000 Jahren der pure Luxus. Genäht werden die Gewandungen, wie sie hier genannt werden, übrigens meist selbst. „Wer das nicht kann oder sich nicht zutraut, wendet sich oft an mich“, sagt die Darstellerin.

Dabei sei es längst nicht wurscht, mit welchem Gewand Mann, Frau oder Kind im Lager erscheint. „In den Anfangszeiten war das ein wildes Durcheinander“, erinnerte sich die 56-Jährige. Im Verein war man sich aber schnell einig, dass das Leben mit Ritterehren, Tanz und Gesang möglichst authentisch dargestellt werden sollte. „Also hat man sich darauf geeinigt, künftig die zwischen 1150 und 1350 übliche Mode für die Darsteller herzustellen.“ In einer eigenen Fibel finden sich seitdem, angereichert mit Informationen und Bildern der Universität in Mainz, bebilderte Beschreibungen der historischen Gepflogenheiten, inklusive dazu passender Stickvorlagen.

Unterwäsch e war damals aus Wolle

„Der gängige Stoff war Wolle. Und zwar für alles, auch für das Unterzeug“, so von Sceftelari. Seinerzeit grasten in Mitteleuropa die Schafe zuhauf, Wolle war gut verfügbar. Geschoren, gesponnen, gewebt und genäht wurde meist in den Familienverbänden. Unterkleider entstanden dabei aus Gründen des Anstands immer in der langärmeligen Variante. „Es gab natürlich auch Leinen und später Seide, aber die war den sehr betuchten Familien vorbehalten“, erzählte die Aktive. Je nach Ausstattung schlägt der Stoff für ein durchschnittliches Gewand aus Unterkleid, Oberkleid, Gürtel und Almosenbeutel einer heutigen Burgfrau bei den Tomburgrittern mit etwa 230 Euro zu Buche.

Foto: Petra Reuter Übung macht den Meister: Ein Stickrahmen zeigt eine mittelalterlichen Szene.

Foto: Petra Reuter Ritter Lucas von Eben (Lucas Ebner, stehend) siegt als Verkörperung des Guten beim Schaupiel der Tomburgritter über den freien Kämpfer Holger Sann. zurück

weiter

Der Besuch im mittelalterlichen Lager lohnte sich am Wochenende nicht nur, um Tänze, Kämpfe, Geschichten und Rüstungen zu bewundern. Die Darsteller beantworteten auch gerne Fragen zum Leben vor rund 1000 Jahren.