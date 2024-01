Laienspielkreis Oberbachem So turbulent geht es im Dreimädelhaus in Wachtberg zu

Um gut in die Rolle zu finden, lernen die meisten zuhause, sagt die zweite Vorsitzende des Laienspielkreises Melanie Jäger. „Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien.“ Während einige auf dem Sofa ihren Text lernen, tauchen andere lieber entspannt in der Badewanne in die darzustellende Figur ein. Sogar beim Yoga lernt mancher seinen Text sowie die zugehörige Mimik und Gestik. Seltener sieht man Schauspieler während der Probe im Dorfsaal pauken. Manche treffen sich neben den gemeinsamen Proben zum Üben mit Laienspielkollegen oder lassen sich von ihrem Partner helfen. „Beim Einstudieren des Stücks kommt es nicht auf hundertprozentige Textgenauigkeit an, sondern auf das Gelingen des Gesamtwerks“, sagt Spielleiterin Ruth Thelen und beschreibt die Strategie so: „Man muss das gesamte Stück gut kennen, dem Kollegen das entsprechende Stichwort zur richtigen Zeit geben.“ Zum Gesamtwerk gehört in der Regel Paul Casparis Übersetzung in die hiesige Mundart.