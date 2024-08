Historischer Festzug durch Heimersheim Mittelalterliche Gestalten trafen sich beim Weinfest an der Ahr

Bei jedem Weinfest an der Ahr sind mittlerweile alle Ortsweinköniginnen des Anbaugebiets und die Ahrweinkönigin dabei. In zwei Kutschen wurden sie am Sonntag im großen Festzug beim historischen Weinfest durch Heimersheim gefahren. Im kommenden Jahr wird ein Weinkönig inmitten der jungen Damen Platz nehmen. Der war am Wochenende der gefeierte „Star“ inmitten des mittelalterlichen Treibens in Heimersheim: Weinkönig Felix I., der zum Festauftakt am Freitagabend samt seiner Hofdame Marie als erster Weinkönig eines Winzerortes im Ahrtal proklamiert worden war (der GA berichtete).