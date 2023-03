Der Etat ist neu justiert Sorgen über gestiegene Zinssätze für Investitionsprojekte

Der Rat der Stadt Sinzig hat mit einem einstimmigen Votum einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Der war notwendig geworden, nachdem sich im 2022 verabschiedeten – für zwei Jahre geltenden – Doppelhaushalt Veränderungen ergeben hatten. Nun wurde das Zahlenwerk neu justiert. Vor allem die Einnahmenseite hatte sich in Sinzig aus Rathaus-Sicht erfreulich entwickelt. In den Büchern der Kämmerei wurde im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von rund einer Million Euro und im Finanzhaushalt eine Mehreinnahme von fast 1,8 Millionen Euro verbucht. Dank zurückhaltender Ausgabenpolitik ergab sich trotz gestiegener Kosten in verschiedenen Bereichen eine freie Finanzspitze von 850.000 Euro. Dies dank gestiegener Steuereinkünfte und gestiegener Zuweisungen des Landes. Auch im Nachtragshaushalt will man in Sinzig bei den Ausgaben weiterhin Vorsicht walten lassen: Schließlich hat die Stadt in den nächsten Jahren hohe Investitionen zu schultern. Schulen und Kitas stehen zur Sanierung an, eine neue Feuerwache ist seit Jahren geplant. Zudem galoppieren Personal- und Energiekosten davon.