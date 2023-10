Prozessauftakt in Bonn So erklärt der Troisdorfer Banker, warum er mutmaßlich 850.000 Euro veruntreute

Die Taten sollen sich in einem relativ kurzen Zeitraum zugetragen haben: Zwischen dem 16. und dem 27. April 2018 soll der Angeklagte 15-mal Geld von Kundenkonten auf solche seiner Familie beziehungsweise auf Konten einer GmbH in Moers und einer Firma in Köln überwiesen haben. Siebenmal habe er jeweils mehrere Tausend Euro bar abgehoben. „Wir widersprechen dem Sachverhalt nicht“, kündigte Wahlverteidiger Ulrich Sommer gleich zu Beginn des Verfahrens ein Geständnis seines Mandanten an. Der frühere Kundenberater erläuterte dem Gericht dann in freier Rede selber, wie sich die Geschichte zugetragen haben soll. Er sei erpresst worden, seine Familie und er seien mit Gewalt und sogar mit dem Tode bedroht worden. Die Vorgeschichte schilderte er wie folgt: Zwei Brüder, mit denen er bereits seit Kindheitstagen befreundet gewesen sei, hätten ihm gemeinsam mit einem weiteren Freund gestanden, dass sie erhebliche Schulden aus illegalen Geschäften hätten. Er habe dem Trio daraufhin erst einmal mit zwei Darlehen in Höhe von 3000 und 5000 Euro kurzfristig aus der Patsche geholfen.