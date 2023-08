Folgen des Klimawandels Rheinbach soll Trinkwasserbrunnen bekommen

Die Sommer werden heißer und trockener; das Leben in den Städten wird dadurch weniger erträglich. Ideen für Maßnahmen, um das zu ändern, gibt es so einige. So will die Rheinbacher SPD-Fraktion nun erreichen, dass an zentralen Stellen in der Stadt Wasserspender aufgestellt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion laut der Vorsitzenden Martina Koch für den Ausschuss für Umwelt und Mobilität gestellt. Dessen nächste Sitzung ist am Donnerstag, 7. September, 18 Uhr, Stadthalle.