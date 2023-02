Spendenaktion an der Ahr : National-Kicker erobern ein Piratenschiff und viele Herzen

Spendenaktion mit Herz: Guido Henseler, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann (v.l.) mit Kindern auf dem Piratenschiff Foto: ahr-foto

Kreis Ahrweiler Die beiden Nationalspieler Jonas Hofmann und Florian Neuhaus überreichten in Ahrweiler einen Scheck für Menschen, die von der Flut betroffen sind. Dabei gaben sie ein großes Versprechen ab.



Am vergangenen Wochenende war er der besondere Held, der mit seiner Mannschaft Borussia Mönchengladbach den Favoriten Bayern München bezwang. Nun krabbelte er als „Pirat“ auf das mit schwarzer Totenkopfflagge zierende Indoor-Schiff „AHRche“, auf dem zahlreiche Kinder tobten: Fußball-Star Jonas Hofmann hatte gemeinsam mit seinem Teamkollegem Florian Neuhaus großen Spaß daran, in Ahrweiler zu überprüfen, ob die von der Nationalelf gespendeten Gelder einem guten Zweck zugeführt wurden. „Das wurden sie“, bilanzierte der Mittelfeld-Star.

Ein Jahr ist es nun her, seit damals Fußball-Nationalspieler Robin Gosens an die Ahr reiste, um an zwei verschiedenen Terminen einen Spendenscheck über jeweils 100.000 Euro zu überreichen, „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, vor Ort zu sein, wenn ich damit helfen kann. Was hier passiert ist, übersteigt jede Vorstellungskraft. Es ist wichtig, dass die Menschen im Flutgebiet weiterhin gesehen und unterstützt werden. Die Aufbauarbeiten werden noch lange dauern", sagte der seinerzeit der bei Atalanta Bergamo unter Vertrag stehende Kicker.

Der FördAHRverein Der Verein will auch in Zukunft helfen FördAHRvereins-Chef Henseler kündigte an, dass auch in Zukunft weitere Aktivitäten von seiner Hilfsorganisation zu erwarten sei: „Vor der Gründung des Spenden-Shuttles haben wir gemeinsam über 250.000 helfende Hände ins Ahrtal geshuttelt, Spendengeldern direkt zu den Menschen gebracht und für sauberes Trinkwasser in vielen Orten gesorgt. Vor gut einem Jahr haben wir uns zusammengeschlossen, um nachhaltige Unterstützung für das Ahrtal sicherzustellen. Wir arbeiten weiter.“ Erstes Großprojekt war der stark frequentierte Indoor-Spielplatz. Nun überlege man, an der oberen Ahr eine Sportanlage zu bauen. Der Verein hat nach eigenen Angaben bisher mehr als fünf Millionen Euro gesammelt und den Flutopfern auf vielfache Weise zugutekommen lassen.

Großer Scheck im Gepäck der Fußball-Stars

Nun kamen die Nationalmannschafts-Kollegen Jonas Hofmann und Florian Neuhaus in das Ahrtal. Im Gepäck hatten die beiden bei Borussia Mönchengladbach spielenden Mittelfeldspieler ebenfalls einen Scheck. Wieder waren es 100.000 Euro, die von der Nationalmannschaft an den „Spenden-Shuttle" gestiftet wurden. Mit den seinerzeit von Gosens überreichten Finanzmitteln wurde eine Begegnungsstätte mit Indoorspielplatz für Familien eingerichtet. Der jetzt übergebene Scheck soll den weiteren Betrieb sicherstellen, wie Jonas Hofmann erklärte.

Die Flutkatastrophe hat Spuren hinterlassen, die noch lange bleiben werden. 134 Menschen haben im Ahrtal ihr Leben verloren, fast 800 Menschen wurden verletzt. Das Hab und Gut von Tausenden Bewohnern zwischen Schuld und Sinzig wurde mit der Flut weggespült. Nichts war mehr, wie es war. Zahllose Senioren waren plötzlich ihrer bisherigen Lebensbedingungen beraubt, waren entwurzelt und jäh aus einem geordneten Alltag entrissen. Schüler und Kindergartenkinder mussten in provisorischen Unterkünften wie Zelten und Hallen unterrichtet und betreut werden. Einige Gebiete im Ahrtal befinden sich noch immer im Ausnahmezustand, die Not ist weiterhin riesig – gerade in der kalten Jahreszeit.

Um den Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Situation Freude zu bereiten, hat der gemeinnützige „FördAHRverein" mehrere Leuchtturmaktionen im Flutgebiet ins Leben gerufen. Beispielsweise den Indoorspielplatz direkt an der Ahr unweit des Stadttores und der von den Fluten weggerissenen Brücke, die inzwischen durch ein Provisorium ersetzt ist. „Auf 800 Quadratmetern Zeltfläche finden Kinder die Möglichkeit, etwas Abwechslung von den Alltagssorgen zu finden“, erklärte Guido Henseler, der Vorsitzende des „FördAHRvereins Spenden-Shuttle“, der die beiden Nationalkicker zu einem Rundgang einlud. Ob Hüpfburgen, Piratenschiff, Kett-Cars, Trampoline oder Cafeteria, in der sich Mütter und Väter aufhalten, während ihre Kleinen durch die Halle toben: Hofmanns und Neuhaus waren sichtlich beeindruckt von dem geschaffenen riesigen Indoor-Spielplatz.

„Wir haben uns das Projekt hier in Ahrweiler als Mannschaft selber ausgesucht“, so Nationalspieler Hofmann. Die Spieler seien in der Auswahl der zu unterstützenden Projekte frei. „Die 2020 anlässlich der Coronakrise gegründete Stiftung der Mannschaft vereint die sozialen Aktivitäten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und trägt die Vielfalt innerhalb des Teams nach außen“, berichtet der DFB. Soziales Engagement sei den deutschen Nationalspielern um Kapitän Manuel Neuer, die sich seit vielen Jahren langfristig und nachhaltig einbringen, ein großes persönliches Anliegen. Die Stiftung „Die Mannschaft" bündelt ihre Aktivitäten und Maßnahmen als Treuhandstiftung unter dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Langfristige Hilfe ist für die Profis Herzenssache