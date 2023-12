Dreharbeiten in Königswinter “Spot an, Kamera läuft“ im Kaufmannsladen in der Altstadt

Siebengebirge · Immer wieder bieten Orte im Siebengebirge die perfekte Kulisse für Dreharbeiten - das wussten in der Vergangenheit nicht nur Stars wie Regissuer Lars Eidinger oder Volker Bruch, Hauptdarsteller von „Babylon Berlin“, und natürlich Trödel-König Horst Lichter zu schätzen. Noch an diesem Freitag ist eine Filmcrew in Königswinter zu Gast. Wo gedreht wird und was es damit auf sich hat, verrät die Produktionsfirma dem GA.

07.12.2023 , 16:00 Uhr

Zahlreiche Fahrzeuge gehören zum Tross der Film-Crew, die derzeit in Königswinter für eine neue Netflix-Produktion dreht. Foto: Frank Homann

Von Gabriela Quarg

