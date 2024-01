Vorhaben in Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadt plant Kita neben den Ahr-Thermen

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nach wie vor und trotz der inzwischen geschaffenen provisorischen Lösungen einen hohen Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Das war bereits vor der Flutkatastrophe so. „Auf Basis der Zahlen vor dem Flutereignis besteht ein Fehlbedarf im gesamten Stadtgebiet von rund 220 Plätzen mit stetig steigender Tendenz. In Folge des Hochwassers sind einige Familien (vorübergehend) aus dem Stadtgebiet verzogen. Die tatsächliche mittelfristige Entwicklung der Bevölkerungsstruktur ist aktuell noch nicht absehbar, so dass derzeit keine valide Vorhersage der Bedarfe an Kita-Plätzen in der Stadt in den folgenden Jahren getroffen werden kann“, erklärte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) in einem Pressegespräch vor der Sitzung. Allerdings: „Sollten die Wohnflächen weitestgehend erhalten bleiben, ist nach erster Einschätzung die Bedarfserfassung vor der Flut als planungsleitend anzunehmen.“ Erst kürzlich hatte Orthen mitgeteilt, dass sich monatlich im Schnitt 50 Neubürger beim Einwohnermeldeamt registrieren ließen. Selbst wenn vorübergehend durch flutbedingte Wegzüge ein geringerer Bedarf an Kita-Plätzen feststellbar sei als vor der Katastrophe, so sei bis 2030 wieder mit einem Anstieg von mehr als 180 fehlenden Plätzen auszugehen. Orthen: „Auch die aktuellen Daten des Einwohnermeldeamtes weisen auf eine Unterdeckung an Kita-Plätzen hin.“ Trotz und unter Berücksichtigung bereits eingerichteter Provisorien würden derzeit mehr als 80 Plätze fehlen. Gleichzeitig zeichnet sich eine kontinuierlich steigende hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter zwei Jahren ab. Orthen: „Die kontinuierliche Nachfragesituation übersteigt nach wie vor deutlich das aktuelle Angebot an Kita-Plätzen in der Stadt.“