„Fühl Dich Frühlich“ : Stadtfest lockt am Wochenende nach zwei Jahren Pause nach Bad Honnef

Stadtfest in Bad Honnef : "Fühl dich frühlich" lockt Besucher in die Innenstadt Das erste Stadtfest in der Saison 2019 zog am Wochenende die Besucher in die Bad Honnefer Innenstadt: Bei „Fühl dich frühlich“ gab es Musik, Attraktionen für Erwachsene und Kinder und jede Menge Programm.